Не только наследственность: причины развития эпилепсии назвала невролог

22:05, 28 марта 2025, ПАИ

Эпилепсия может появиться у взрослого человека из-за мутации генов. Об этом главный внештатный детский эпилептолог Московской области, врач-невролог и кандидат медицинских наук Мария Проваторова рассказала в интервью «Радио 1».

Эпилепсия представляет собой группу заболеваний, при которых мозг генерирует повторные судорожно-эпилептические приступы. Специалист объяснила, что суть эпилептического приступа заключается в чрезмерных электрических разрядах в мозге. По её словам, пена изо рта, судороги и потеря сознания – это только один из вариантов проявления эпилепсии. На самом деле проявления могут быть намного разнообразные – всё зависит от того, насколько мозг захвачен патологическими разрядами.

Приступы могут проявляться на половине лица или в виде короткого замирания и морганий. Для эпилепсии важную роль играет генетическая предрасположенность, необязательно наследственная, а личная мутация.

«Также это может быть вызвано повреждением мозга в результате различных событий, таких как черепно-мозговая травма, инсульт или тяжёлая инфекция», – рассказала невролог.