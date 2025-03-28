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Несколько тематических секций работало на Корнилиевских образовательных чтениях в Печорах

В рамках XXII образовательных Корнилиевских чтений, которые проходят в Печорах с 27 марта, организована работа тематических секций. Об этом ПАИ сообщил в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской епархии

Встреча педагогов с руководителем отдела религиозного образования и катехизации Псковской епархии протоиереем Романом Лединым состоялась в рамках секции «Актуальные проблемы преподавания основ православной культуры в школе».

Секция под названием «Современная школа и русский язык – речь – слово: зачем нужны филология – риторика – культура общения? Как развить дар слова?» предполагала встречу участников чтений с доктором филологических наук, профессором Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, председателем Российской ассоциации исследователей, преподавателей и учителей риторики Владимиром Аннушкиным.

Встретиться с доктором филологических наук, профессором МГУ имени М. В. Ломоносова Фёдором Гайдой можно было на площадке секции «Власть и оппозиция: полемика о церковно-приходской школе (конец XIX – начало XX века)».

В рамках секции «Современные основы православной дидактики. Духовно-нравственное воспитание на уроках русского языка и литературы. «Всякая душа простая свята...» (военная проза XX века)» прошла встреча с заместителем директора по содержанию образования в основной и старшей школах, экспертом ОГЭ по литературе, экспертом ЕГЭ по русскому языку и литературе, экспертом регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе, Московской олимпиады школьников, экспертом РАО по программам общего образования Екатериной Яхненко.

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