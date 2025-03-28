Подросток упал с крыши 12-этажного дома в Пскове
16-летний подросток упал с крыши 12-этажного дома на улице Энтузиастов в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие медики медицины катастроф констатировали смерть молодого человека на месте происшествия.
На месте работают сотрудники полиции, Следственного комитета и спасатели АСС. В настоящее время выясняются обстоятельства гибели подростка.
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