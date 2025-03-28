Подросток упал с крыши 12-этажного дома в Пскове

23:18, 28 марта 2025, ПАИ

16-летний подросток упал с крыши 12-этажного дома на улице Энтузиастов в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие медики медицины катастроф констатировали смерть молодого человека на месте происшествия.

На месте работают сотрудники полиции, Следственного комитета и спасатели АСС. В настоящее время выясняются обстоятельства гибели подростка.