Судить о погоде весной по сегодняшнему дню советует народный календарь
Память мученика Савина Ермопольского, жившего в Египте в III веке, чтит православная церковь сегодня, 29 марта, пишет calend.ru.
В этот день было принято осматривать телеги, укрепить колёса, прилаживать оглобли. «На Саввина сани покинь, телегу подвинь», – говорили в народе.
Также говорили: «Крути не крути, зима, морозь не морозь, а весна уже вошла в свои права».
К этому дню уже бежали ручьи, а тепло предвещало и тёплую весну.
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