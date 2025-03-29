Судить о погоде весной по сегодняшнему дню советует народный календарь

09:26, 29 марта 2025, ПАИ

Память мученика Савина Ермопольского, жившего в Египте в III веке, чтит православная церковь сегодня, 29 марта, пишет calend.ru.

В этот день было принято осматривать телеги, укрепить колёса, прилаживать оглобли. «На Саввина сани покинь, телегу подвинь», – говорили в народе.

Также говорили: «Крути не крути, зима, морозь не морозь, а весна уже вошла в свои права».

К этому дню уже бежали ручьи, а тепло предвещало и тёплую весну.