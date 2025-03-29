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Происшествия

Пскович решил, что автомобиль в плохом состоянии никому не нужен, и угнал его

Житель Пскова угнал чужой автомобиль, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

Пскович решил, что автомобиль в плохом состоянии никому не нужен, и угнал его. Фото: ПАИ

Установлено, что во дворе одного из домов города пскович увидел автомобиль, который нуждался в ремонте. Мужчина решил, что он никому не нужен, искать его никто не будет, и вечером перегнал автомобиль к себе по месту жительства, чтобы самому им пользоваться. Ущерб составил около 200 тысяч рублей.

Хозяин автомобиля, обнаружив пропажу, обратился в полицию.

Теперь пскович обвиняется в совершении преступления по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения.

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