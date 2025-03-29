До 17 градусов тепла ожидается в Псковской области 30 марта
Переменная облачность без осадков ожидается на территории Псковской области 30 марта. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +4 градусов, днем ожидается от +12 до +17 градусов. Атмосферное давление будет низким.
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