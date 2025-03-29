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Общество

До 17 градусов тепла ожидается в Псковской области 30 марта

Переменная облачность без осадков ожидается на территории Псковской области 30 марта. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

До 17 градусов тепла ожидается в Псковской области 30 марта. Фото: ПАИ

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +4 градусов, днем ожидается от +12 до +17 градусов. Атмосферное давление будет низким.

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