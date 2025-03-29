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Происшествия

У великолучанина изъяли автомобиль за вождение «под градусом»

Пьяного водителя, который ранее подвергался наказанию за аналогичное нарушение, задержали в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-служб УМВД России по Псковской области.

Вечером 24 марта у дома по улице Гоголя в Великих Луках инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль «Лада Веста». Выяснилось, что управлял легковушкой местный 38-летний житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Автомобиль у него изъяли. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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