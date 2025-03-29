Частное солнечное затмение могут сегодня увидеть жители Псковской области

13:03, 29 марта 2025, ПАИ

Частное солнечное затмение могут сегодня увидеть жители Псковской области, напомнил астроном-любитель Петр Митрофанов.

Солнечное затмение произойдет с 14:00 до 15:20, а его пик придётся на 14:40. Продолжительность явления составит около 1 часа 21 минуты.

Фаза затмения будет небольшой, но даже невооружённым глазом можно будет увидеть через тёмное плотное стекло, что солнечный диск закрыт сверху примерно на 15%.

Петр Митрофанов также напомнил, что смотреть на Солнце без фильтра опасно для зрения, особенно в оптический инструмент. Если нет фильтра, то можно спроецировать изображение Солнца в телескоп на белый экран, порекомендовал астроном.