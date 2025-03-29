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Общество

Частное солнечное затмение могут сегодня увидеть жители Псковской области

Частное солнечное затмение могут сегодня увидеть жители Псковской области, напомнил астроном-любитель Петр Митрофанов.

Частичное солнечное затмение 11 августа 2018 года. Фото: Петр Митрофанов

Солнечное затмение произойдет с 14:00 до 15:20, а его пик придётся на 14:40. Продолжительность явления составит около 1 часа 21 минуты.

Фаза затмения будет небольшой, но даже невооружённым глазом можно будет увидеть через тёмное плотное стекло, что солнечный диск закрыт сверху примерно на 15%.

Петр Митрофанов также напомнил, что смотреть на Солнце без фильтра опасно для зрения, особенно в оптический инструмент. Если нет фильтра, то можно спроецировать изображение Солнца в телескоп на белый экран, порекомендовал астроном.

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