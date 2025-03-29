День открытых дверей пройдет для будущих медиков в великолукском филиале инфекционной больницы

15:59, 29 марта 2025, ПАИ

День открытых дверей пройдет для будущих медиков в великолукском филиале Псковской областной инфекционной клинической больницы 2 апреля. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

Будущим медикам расскажут, как заключить договор на целевое обучение и как получить 5 дополнительных баллов ЕГЭ, предоставят полную информацию о мерах поддержки для студентов-медиков, а также ответят на все вопросы о тонкостях профессии.

Кроме того, для выпускников проведут экскурсию по больнице.

«День открытых дверей – это отличный шанс для школьников 9-11 классов, студентов колледжей и вузов, а также их родителей узнать больше о медицине и определиться с будущей специальностью», - отметили в медучреждении.

Соблюдение всех мер инфекционной безопасности будет гарантировано. Также обязательна предварительная запись по телефону информационного центра филиала «Великолукский»: +7 (8115) 36-88-66.