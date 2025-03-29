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Общество

Дополнительные выплаты для медработников дефицитных специальностей установили в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал постановление о предоставлении медработникам дефицитных специальностей единовременных выплат при приёме на работу. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

  • Дополнительные выплаты для медработников дефицитных специальностей установили в Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Дополнительные выплаты для медработников дефицитных специальностей установили в Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Размер выплаты составит один миллион рублей для работников с высшим образованием и 500 тысяч рублей для работников со средним профессиональным образованием.

До 15 апреля список вакантных должностей и перечень необходимых для подачи заявления документов будут опубликованы на сайте комитета по здравоохранению Псковской области.

Выплату смогут получать специалисты, которые заключили трудовой договор с государственной медорганизацией на территории городов с населением более 50 тысяч человек.

«Главное условие – исполнять трудовые обязанности в течение пяти лет. Исключение составят участковые врачи-терапевты, участковые врачи-педиатры, врачи выездной бригады скорой помощи – для этих категорий специалистов срок исполнения трудовых обязанностей установлен продолжительностью 2 года 6 месяцев», – отметил Михаил Ведерников.

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