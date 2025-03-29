Дополнительные выплаты для медработников дефицитных специальностей установили в Псковской области
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал постановление о предоставлении медработникам дефицитных специальностей единовременных выплат при приёме на работу. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.
Размер выплаты составит один миллион рублей для работников с высшим образованием и 500 тысяч рублей для работников со средним профессиональным образованием.
До 15 апреля список вакантных должностей и перечень необходимых для подачи заявления документов будут опубликованы на сайте комитета по здравоохранению Псковской области.
Выплату смогут получать специалисты, которые заключили трудовой договор с государственной медорганизацией на территории городов с населением более 50 тысяч человек.
«Главное условие – исполнять трудовые обязанности в течение пяти лет. Исключение составят участковые врачи-терапевты, участковые врачи-педиатры, врачи выездной бригады скорой помощи – для этих категорий специалистов срок исполнения трудовых обязанностей установлен продолжительностью 2 года 6 месяцев», – отметил Михаил Ведерников.
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