«Культурные выходные» прошли в Стругах Красных

17:36, 29 марта 2025, ПАИ

Акция «Культурные выходные» прошла в Стругах Красных, пишет газета «Струги».

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области представил программу под названием «Музыка победителей», посвящённую предстоящему 80-летию Победы.

Со сцены районного Дома культуры звучали мелодии песен о мужестве и отваге, боевой дружбе, песни о победе, весне и любви, музыка из кинофильмов о военном и мирном времени, популярные сочинения классической музыки.

Также для жителей Струг Красных прошли концерт ансамбля русской музыки «Псков», творческая встреча с поэтом Александром Себежаниным, интерактивно-познавательные и музыкальные программы для детей и молодёжи, спектакли, выставки, мастер-классы и многое другое.