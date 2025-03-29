«Культурные выходные» прошли в Стругах Красных
Акция «Культурные выходные» прошла в Стругах Красных, пишет газета «Струги».
Губернаторский симфонический оркестр Псковской области представил программу под названием «Музыка победителей», посвящённую предстоящему 80-летию Победы.
Со сцены районного Дома культуры звучали мелодии песен о мужестве и отваге, боевой дружбе, песни о победе, весне и любви, музыка из кинофильмов о военном и мирном времени, популярные сочинения классической музыки.
Также для жителей Струг Красных прошли концерт ансамбля русской музыки «Псков», творческая встреча с поэтом Александром Себежаниным, интерактивно-познавательные и музыкальные программы для детей и молодёжи, спектакли, выставки, мастер-классы и многое другое.
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