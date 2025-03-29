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Культура

«Культурные выходные» прошли в Стругах Красных

Акция «Культурные выходные» прошла в Стругах Красных, пишет газета «Струги».

«Культурные выходные» прошли в Стругах Красных. Фото здесь и далее: газета «Струги»

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области представил программу под названием «Музыка победителей», посвящённую предстоящему 80-летию Победы.

Со сцены районного Дома культуры звучали мелодии песен о мужестве и отваге, боевой дружбе, песни о победе, весне и любви, музыка из кинофильмов о военном и мирном времени, популярные сочинения классической музыки.

Также для жителей Струг Красных прошли концерт ансамбля русской музыки «Псков», творческая встреча с поэтом Александром Себежаниным, интерактивно-познавательные и музыкальные программы для детей и молодёжи, спектакли, выставки, мастер-классы и многое другое.

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