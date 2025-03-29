Пропавшего в 2024 году псковича продолжает разыскивать полиция

17:59, 29 марта 2025, ПАИ

Пропавшего 39-летнего Вадима Конобу продолжает разыскивать полиция. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пскович пропал без вести 5 июня 2024 года. Его местоположение до сих пор неизвестно.

На вид ему около 40 лет. У него худощавое телосложение, рост около 175 сантиметров, короткая стрижка, борода. Над левым глазом у псковича шрам, а также шрам от пореза бензопилой под левым коленом. Кроме того, мужчина страдает приступами эпилепсии.

Был одет в чёрную футболку, шорты в бело-чёрную клетку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении этого гражданина, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 102, 112.