Помочь аистиной семье в беде просят жители Новосокольников

19:01, 29 марта 2025, ПАИ

Помочь аистиной семье в беде просят жители Новосокольников. Обращение опубликовано в группе газеты «Новосокольнический край» в социальной сети «ВКонтакте».

«На улице Тракторной, на опиленном тополе, аисты свили гнездо. Отрастающая поросль доставляет неудобство для гнездовья. Пока нет листьев, подлёт есть. Но скоро он закроется. Жители микрорайона просят помочь аистиной семье в беде, опилить эти тонкие ветки», – говорится в сообщении.

В администрации Новосокольнического района отметили, что предлагаемая обрезка ветвей может навредить и спугнуть угнездившихся птиц. «Например, в соседней Белоруссии уже после 15 февраля обрезка ветвей деревьев с гнездовьями грозит штрафами», – отметили представители администрации. Обращение направили специалистам для оценки ситуации.