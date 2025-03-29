Пятилетний ребёнок на самокате угодил под машину в Пскове

19:49, 29 марта 2025, ПАИ

Водитель автомобиля Kia сбил пятилетнего ребёнка на самокате на улице Инженерной в Пскове. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Пострадавший ребёнок с травмами госпитализирован бригадой скорой помощи.

На месте работают сотрудники ГАИ, пожарные подразделения и спасатели АСС. Обстоятельства ДТП устанавливаются.