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Происшествия

Пятилетний ребёнок на самокате угодил под машину в Пскове

Водитель автомобиля Kia сбил пятилетнего ребёнка на самокате на улице Инженерной в Пскове. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Авария на улице Инженерной в Пскове. Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Пострадавший ребёнок с травмами госпитализирован бригадой скорой помощи.

На месте работают сотрудники ГАИ, пожарные подразделения и спасатели АСС. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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