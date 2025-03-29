Пятилетний ребёнок на самокате угодил под машину в Пскове
Водитель автомобиля Kia сбил пятилетнего ребёнка на самокате на улице Инженерной в Пскове. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Пострадавший ребёнок с травмами госпитализирован бригадой скорой помощи.
На месте работают сотрудники ГАИ, пожарные подразделения и спасатели АСС. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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