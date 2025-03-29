55 лет исполнилось со дня основания Локнянского сельскохозяйственного техникума
55 лет исполнилось со дня основания Локнянского сельскохозяйственного техникума. Об этом сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своем Telegram-канале.
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Фото: из телеграм-канала Ивана Белугина
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Фото: из телеграм-канала Ивана Белугина
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Фото: из телеграм-канала Ивана Белугина
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Фото: из телеграм-канала Ивана Белугина
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Фото: из телеграм-канала Ивана Белугина
Глава муниципалитета поздравил коллектив, студентов и всех выпускников с этим важным юбилеем. «Техникум на протяжении десятилетий воспитывает аграриев – людей, которые так нужны нашей земле. Это место, где закладываются основы будущего сельского хозяйства, где формируется любовь к труду и земле, где молодые специалисты готовятся к важной и почетной профессии», – отметил он.
На торжественное мероприятие также прибыли делегации из техникумов Великих Лук и Белоруссии.
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