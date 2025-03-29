Псковский цирк завоевал пять наград на международном конкурсе циркового искусства

21:16, 29 марта 2025, ПАИ

Псковский цирк завоевал пять наград и стал лауреатом I степени в трёх категориях на III Международном фестивале-конкурсе циркового искусства «Псковский скоморох», который прошёл в Пскове. Имена победителей озвучили на гала-концерте, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Всего участникам вручили 113 наград в таких жанрах, как ручной эквилибр, воздушная гимнастика, жонглирование или каучук и других. Международный фестиваль-конкурс циркового искусства собрал порядка 350 артистов.

«Поздравляю, вы настоящие мастера своего дела! С нетерпением ждём новых встреч под куполом цирка и всегда рады видеть участников фестиваля в нашем городе!» – отметил Борис Елкин.

Фоторепортаж с фестиваля «Псковский скоморох», где летают в воздухе и жонглируют, можно увидеть здесь.