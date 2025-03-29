Социальных работников чествовали в учреждениях уголовно-исполнительной системы Псковской области

21:56, 29 марта 2025, ПАИ

Социальных работников чествовали в учреждениях уголовно-исполнительной системы Псковской области в преддверии профессионального праздника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.

День социального работника уголовно-исполнительной системы отмечается 30 марта. В учреждениях УИС области прошли мероприятия, посвящённые профессионалам, чья работа направлена на социальную поддержку осуждённых.

Социальные работники УИС помогают в решении вопросов трудового и бытового устройства. Также они содействуют в восстановлении социальных связей, оформлении документов и получении мер господдержки.

В честь праздника сотрудникам и ветеранам службы вручили благодарности, грамоты и цветы, а также передали поздравительные адреса руководства ФСИН России.