Социальных работников чествовали в учреждениях уголовно-исполнительной системы Псковской области
Социальных работников чествовали в учреждениях уголовно-исполнительной системы Псковской области в преддверии профессионального праздника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.
День социального работника уголовно-исполнительной системы отмечается 30 марта. В учреждениях УИС области прошли мероприятия, посвящённые профессионалам, чья работа направлена на социальную поддержку осуждённых.
Социальные работники УИС помогают в решении вопросов трудового и бытового устройства. Также они содействуют в восстановлении социальных связей, оформлении документов и получении мер господдержки.
В честь праздника сотрудникам и ветеранам службы вручили благодарности, грамоты и цветы, а также передали поздравительные адреса руководства ФСИН России.
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Социальных работников чествовали в учреждениях уголовно-исполнительной системы Псковской области