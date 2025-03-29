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Социальных работников чествовали в учреждениях уголовно-исполнительной системы Псковской области

Социальных работников чествовали в учреждениях уголовно-исполнительной системы Псковской области в преддверии профессионального праздника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

День социального работника уголовно-исполнительной системы отмечается 30 марта. В учреждениях УИС области прошли мероприятия, посвящённые профессионалам, чья работа направлена на социальную поддержку осуждённых.

Социальные работники УИС помогают в решении вопросов трудового и бытового устройства. Также они содействуют в восстановлении социальных связей, оформлении документов и получении мер господдержки.

В честь праздника сотрудникам и ветеранам службы вручили благодарности, грамоты и цветы, а также передали поздравительные адреса руководства ФСИН России.

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