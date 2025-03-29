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Общество

Новая пандемия в России?: что известно о вызывающем кашель с кровью неизвестном вирусе

Сообщения о новом неизвестном вирусе в России, вызывающем кашель с кровью и высокую температуру, начали распространяться в Telegram-каналах. Из сообщений следует, что при этих симптомах у пациентов оказываются негативные тесты на грипп и коронавирус.

Фото: ПАИ

Информацию о вирусе уже взяли на контроль в Роспотребнадзоре, как пишет ТАСС. Специалисты запросили все необходимые сведения и отметили, что ситуация находится на контроле ведомства.

При этом иммунолог Владимир Болибок отметил, что такие симптомы напоминают туберкулёз, корь, коклюш или микоплазменную инфекцию. По его словам, описанный анамнез похож на признаки именно бактериальной инфекции, как приводит его слова издание «Газета.ру».

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