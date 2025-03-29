В России предложили ограничить доступ женщин к контрацептивам
Усилить контроль за оборотом противозачаточных предложили в России. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Предложение внёс сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов в Совете Федерации на круглом столе, посвящённом репродуктивной диспансеризации.
По его словам, это необходимо, так как часто женщины пьют их без консультации с врачом, не проходя необходимого обследования. Он также подчеркнул, что не во всех клинических рекомендациях верно отражены показания к приёму противозачаточных.
Также, по его мнению, необходимо разобраться, почему врачебные комиссии при возможности назначения других препаратов выписывают именно контрацепты.
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