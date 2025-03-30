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Ураза-байрам празднуют сегодня мусульмане

После завершения священного месяца Рамадана наступает один из крупных праздников ислама – Ураза-байрам (Ид аль-Фитр, Рамадан-байрам). Он отмечается в первый день месяца Шавваль (Шаууаль), пишет calend.ru.

Для верующих этот праздник – символ причастности к общей радости и хорошая возможность для пополнения духовного опыта. В первую очередь в этот день мусульмане прощаются с благословенными днями месяца Рамадана, когда каждый мусульманин мог вырасти духовно, усмирить страсти посредством оказания помощи нуждающимся, стремления к благочестию.

В Ураза-байрам мусульманам нельзя поститься. В этот день мусульмане всего мира, совершив омовение, надевают праздничную одежду и отправляются в мечеть на коллективную молитву. После этого верующие обмениваются поздравлениями, идут в гости или приглашают к себе на праздничную трапезу.

В этот день мусульмане также выплачивают нуждающимся людям пожертвование, называющееся закят аль-фитр

Также в этот день принято навещать старших и больных, родителей, посещать кладбища, поминая усопших, читать над могилами отрывки из Священного Корана и просить Всевышнего об облегчении их участи.

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