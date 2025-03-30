Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Подрядчика ищут для строительства пожарного депо в порховском селе Славковичи

Подрядчика ищут для строительства пожарного депо в селе Славковичи. Об этом ПАИ сообщили в комитете по закупкам Псковской области.

Подрядчика ищут для строительства пожарного депо в порховском селе Славковичи. Иллюстрация: комитет по закупкам Псковской области

До 2 декабря подрядчик должен расчистить территорию, построить здание депо, провести все необходимые коммуникации, а также выполнить благоустройство территории.

Начальная (максимальная) цена контракта – 31,8 миллиона рублей. Финансирование осуществляется за счёт средств областного бюджета.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 марта 2025

Партию гуманитарной помощи, собранную жителями Дедовичского округа, доставили в Белгородскую область
30 марта 2025

Как подготовить дачу к лету, рассказали псковичам
30 марта 2025

Ученик псковского лицея стал победителем научно-технической олимпиады в Долгопрудном
30 марта 2025

Оплатят ли больничный, если работник заболел во время отпуска, рассказали в Соцфонде
30 марта 2025

Четверть псковичей планирует купить новую машину в ближайшее время
30 марта 2025

Подрядчика ищут для строительства пожарного депо в порховском селе Славковичи
30 марта 2025

Наступил Алексей Тёплый: что можно и что нельзя делать 30 марта
30 марта 2025

По-майски тёплая погода сохранится в Псковской области 31 марта

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...