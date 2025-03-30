Подрядчика ищут для строительства пожарного депо в порховском селе Славковичи
Подрядчика ищут для строительства пожарного депо в селе Славковичи. Об этом ПАИ сообщили в комитете по закупкам Псковской области.
До 2 декабря подрядчик должен расчистить территорию, построить здание депо, провести все необходимые коммуникации, а также выполнить благоустройство территории.
Начальная (максимальная) цена контракта – 31,8 миллиона рублей. Финансирование осуществляется за счёт средств областного бюджета.
Партию гуманитарной помощи, собранную жителями Дедовичского округа, доставили в Белгородскую область