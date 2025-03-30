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Общество

Как подготовить дачу к лету, рассказали псковичам

Как подготовить дачу к лету, рассказали ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Фото: ПАИ

Перед тем как наслаждаться свежим воздухом, важно подготовить дачный дом к переезду, подчеркнули в управлении.

Первое, что следует сделать, – провести комплексную дезинфекцию. Зимой дачи часто становятся прибежищем для грызунов, которые являются переносчиками опасных болезней.

Далее, надев перчатки и маску, нужно тщательно вымыть все поверхности, затем привести в порядок текстиль (скатерти, шторы и постельное бельё лучше постирать, а пледы, одеяла и подушки просушить на солнце или отдать в химчистку).

Кроме того, рекомендуется перебрать все продукты питания, если они вдруг остались с прошлого сезона.

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