Как подготовить дачу к лету, рассказали псковичам

12:52, 30 марта 2025, ПАИ

Как подготовить дачу к лету, рассказали ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Перед тем как наслаждаться свежим воздухом, важно подготовить дачный дом к переезду, подчеркнули в управлении.

Первое, что следует сделать, – провести комплексную дезинфекцию. Зимой дачи часто становятся прибежищем для грызунов, которые являются переносчиками опасных болезней.

Далее, надев перчатки и маску, нужно тщательно вымыть все поверхности, затем привести в порядок текстиль (скатерти, шторы и постельное бельё лучше постирать, а пледы, одеяла и подушки просушить на солнце или отдать в химчистку).

Кроме того, рекомендуется перебрать все продукты питания, если они вдруг остались с прошлого сезона.