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Культура

Кубанский казачий хор с программой «Русские мы!» выступит в Пскове

Кубанский казачий хор с программой «Русские мы!» выступит в воскресенье, 30 марта, на сцене Псковской областной филармонии.

«Концертная программа «Русские мы!» представит культуру кубанского казачества, расскажет о казаках как православных воинах, призванных защищать не только южные границы государства Российского, но и всю необъятную Россию. Песенное наследие кубанского казачества, хранителем и транслятором которого является Кубанский казачий хор – правопреемник войскового певческого хора, запечатлело в себе и донесло до наших дней веру, нравственные идеалы, бесстрашие, героизм и ощущение коллективной силы казаков», говорится в аннотации к программе.

Народные песни казаков будут исполнятся в обработке художественного руководителя, главного дирижёра Кубанского казачьего хора, композитора, Героя труда РФ, народного артиста России Виктора Захарченко.

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