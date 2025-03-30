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Клуб с псковичкой в составе вышел в финал Женской хоккейной лиги

Санкт-петербургский хоккейный клуб «Динамо-Нева» с псковичкой Анастасией Тельновой в составе вышел в финал Женской хоккейной лиги, передаёт корреспондент ПАИ.

Клуб с псковичкой в составе вышел в финал Женской хоккейной лиги. Фото: пресс-служба «Динамо-Невы»

В полуфинале команда «Динамо-Нева» победила нижегородское «Торпедо»: в последнем матче петербурженки обыграли нижегородок со счётом 4:1 и одержали победу в серии до четырёх побед – 4:1.

Вторую путёвку в финал разыгрывают уфимская «Агидель» и красноярская «Бирюса». Пока в серии со счётом 3:2 ведут хоккеистки из Красноярска. Шестой матч этого противостояния пройдёт завтра, 31 марта.

Псковичка Анастасия Тельнова в плей-офф проводит по девять с половиной минут в среднем за игру. В прошлом году команда «Динамо-Нева» стала победительницей этих соревнований, а Тельнова привезла главный трофей в Псков.

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