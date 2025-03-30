Более трети псковичей за повышение возраста молодёжи

15:17, 30 марта 2025, ПАИ

Только 36 % псковичей поддерживают инициативу повышения возраста молодёжи в России с 35 до 40 лет. Об этом ПАИ сообщили в сервисе SuperJob.

В Пскове женщины чаще мужчин поддерживают инициативу. Среди респондентов среднего возраста почти половина согласна отодвинуть предельную границу молодости. Из более молодых людей за только 27 %.

Не против повышения возраста для молодёжи чаще псковичи с доходом от 100 тысяч рублей, чем те, кто зарабатывает меньше, но всё равно их не наберётся и половины – 38 %. Против выступил каждый третий опрашиваемый.