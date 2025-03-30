Псковских школьников наградили на научном форуме «Шаг в будущее»
Делегация Псковской области приняли участие в международном форуме «Шаг в будущее», который прошёл в Москве. Об этом ПАИ сообщили в центре развития одарённых детей и юношества Псковской области.
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Фото: Центр развития одарённых детей и юношества Псковской области
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Фото: Центр развития одарённых детей и юношества Псковской области
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Фото: Центр развития одарённых детей и юношества Псковской области
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Фото: Центр развития одарённых детей и юношества Псковской области
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Фото: Центр развития одарённых детей и юношества Псковской области
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Фото: Центр развития одарённых детей и юношества Псковской области
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Фото: Центр развития одарённых детей и юношества Псковской области
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Фото: Центр развития одарённых детей и юношества Псковской области
На открытии форума ученик гимназии Островского района Кирилл Сула получил научную стипендию имени академика К.С. Колесникова.
По результатам тематических секций работы псковичей получили высокую оценку, и авторов наградили специальными грамотами и дипломами.
Дипломы первой степени на счету Станислава Рыбьякова из Новосокольнического района и Серафима Грекова из Пскова. Псковичей Доминику Васильеву и Софью Мартынову, а также ученицу из Стург Красных наградили дипломами второй степени.
Дипломы третьей степени выиграли Анастасия Григорьева из Бежаницкого округа, Никита Попов из Стругокрасненского округа, Александра Сафронов из Невельского округа, Дарья Лойко и Варвара Шрейнер из Невельского округа, а также Анастасия Тимофеева из Пустошкинского округа.
Нагрудный знак «Школьник-изобретатель» получил Серафим Греков из Пскова. Специальным дипломом РТУ МИРЭА награждена Алиса Фомина из Плюсского округа. Малой научной медалью награждён Станислав Рыбьяков из Новосокольнического округа.
Партию гуманитарной помощи, собранную жителями Дедовичского округа, доставили в Белгородскую область