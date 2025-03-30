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Общество

Псковских школьников наградили на научном форуме «Шаг в будущее»

Делегация Псковской области приняли участие в международном форуме «Шаг в будущее», который прошёл в Москве. Об этом ПАИ сообщили в центре развития одарённых детей и юношества Псковской области.

  • Псковских школьников наградили на научном форуме «Шаг в будущее»
    Фото: Центр развития одарённых детей и юношества Псковской области
  • Псковских школьников наградили на научном форуме «Шаг в будущее»
    Фото: Центр развития одарённых детей и юношества Псковской области
  • Псковских школьников наградили на научном форуме «Шаг в будущее»
    Фото: Центр развития одарённых детей и юношества Псковской области
  • Псковских школьников наградили на научном форуме «Шаг в будущее»
    Фото: Центр развития одарённых детей и юношества Псковской области
  • Псковских школьников наградили на научном форуме «Шаг в будущее»
    Фото: Центр развития одарённых детей и юношества Псковской области
  • Псковских школьников наградили на научном форуме «Шаг в будущее»
    Фото: Центр развития одарённых детей и юношества Псковской области
  • Псковских школьников наградили на научном форуме «Шаг в будущее»
    Фото: Центр развития одарённых детей и юношества Псковской области
  • Псковских школьников наградили на научном форуме «Шаг в будущее»
    Фото: Центр развития одарённых детей и юношества Псковской области

На открытии форума ученик гимназии Островского района Кирилл Сула получил научную стипендию имени академика К.С. Колесникова.

По результатам тематических секций работы псковичей получили высокую оценку, и авторов наградили специальными грамотами и дипломами.

Дипломы первой степени на счету Станислава Рыбьякова из Новосокольнического района и Серафима Грекова из Пскова. Псковичей Доминику Васильеву и Софью Мартынову, а также ученицу из Стург Красных наградили дипломами второй степени.

Дипломы третьей степени выиграли Анастасия Григорьева из Бежаницкого округа, Никита Попов из Стругокрасненского округа, Александра Сафронов из Невельского округа, Дарья Лойко и Варвара Шрейнер из Невельского округа, а также Анастасия Тимофеева из Пустошкинского округа.

Нагрудный знак «Школьник-изобретатель» получил Серафим Греков из Пскова. Специальным дипломом РТУ МИРЭА награждена Алиса Фомина из Плюсского округа. Малой научной медалью награждён Станислав Рыбьяков из Новосокольнического округа.

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