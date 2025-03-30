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Общество

В МЧС напомнили, как предостеречь себя от клещей

«Многие из нас с наступлением весны и тепла проводят свои выходные в лесу, на дачных участках, в деревне. При нахождении на природе важно не забывать об опасности укуса клещей», – отметили в МЧС.

В МЧС напомнили, как предостеречь себя от клещей. Фото: ПАИ

Эксперты советуют, выходя на природу, надевать светлую или однотонную одежду, заправлять брюки в сапоги или носки, в верхнюю часть одежды – в брюки. Манжеты и ворот рубашки также должны плотно прилегать к телу.

Одежду необходимо обрабатывать специальными средствами от клещей. Также желательно не садиться и не ложиться на траву. После возвращения из леса следует снять одежду, тщательно осмотреть её и тело на наличие кровососущих. В период активности средствами против эктопаразитов нужно обрабатывать и своих домашних животных.

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