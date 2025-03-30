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Подведены итоги Ночной хоккейной лиги Псковской области

Подведены итоги Ночной хоккейной лиги Псковской области в двух дивизионах. Об этом ПАИ сообщили в Федерации хоккея Псковской области.

В дивизионе «Любитель 40+» чемпионом стала команда «Красный город». Фото здесь и далее: Федерация хоккея Псковской области

В дивизионе «Любитель 40+» чемпионом стала команда «Красный город» из Красногородска. Команда показала стопроцентный результат, одержав 12 побед в 12 играх. На второй позиции – «Аванта-Псков», которая потерпела всего два поражения и оба от победителя соревнований. Замкнула тройку лидеров команда «Родина». Лучшим бомбардиром и ассистентом турнира стал Игорь Константинов из «Аванты-Псков».

«Плесков» стал победителем в дивизионе «Любитель 50+»

«Плесков» стал победителем в дивизионе «Любитель 50+», одержав десять побед в 12 матчах. Серебро у хоккеистов команды «Красное Знамя» из Великих Лук. Бронза у «Родины» – игрок этой команды Андрей Бородин стал лучшим бомбардиром и снайпером турнира. На его счету 38 очков по системе гол+пас.

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