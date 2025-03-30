ФК «Луки-Энергия» сыграл вничью с «Сатурном» в первой матче нового сезона Второй лиги

17:02, 30 марта 2025, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» сыграл вничью – 2:2 в своём первом матче нового сезона Второй лиги дивизиона «Б» против «Леон-Сатурна» из Раменского. Игра прошла на стадионе «Экспресс» в Великих Луках сегодня, 30 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

На 30-й минуте счёт в матче открыл игрок «Луки-Энергии» Василий Лунёв, однако уже через две минуты гости сравняли – отличился Виталий Дунай. Во второй половине встречи раменские футболисты вышли вперёд усилиями Даниила Камлашева. На 72-й минуте великолучане отыгрались – гол забил Александр Лукин.

Отметим, что в прошлом сезоне «Сатурн» занял третье место турнирной таблицы первенства. Следующий матч «Луки-Энергия» снова проведёт дома против «Коломны» 6 апреля.

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