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Культура

Акция «Культурные выходные» завершилась в Стругах Красных

Акция «Культурные выходные» завершилась сегодня, 30 марта в Стругах Красных. Об этом пишет газета «Струги».

Акция «Культурные выходные» завершилась в Стругах Красных. Фото: газета «Струги»

В районном Доме культуры состоялся концерт «Помнит сердце, не забудет никогда!», который подарил ансамбль русской музыки «Псков». Программа посвящалась 80-летию освобождения Псковской области от немецко-фашистских захватчиков.

Песни на темы, которые поддерживают историческую память и напоминают о великом подвиге советского народа, прозвучали в исполнении заслуженных артистов России Александра Либа и Натальи Александровой. Солистка Елена Федина исполнила народные песни и песни военного периода.

Также зрителей познакомили с песнями и инструментальными произведениями, которые направлены на популяризацию народной инструментальной музыки, сохранение и развитие современных традиций исполнительства на русских народных инструментах в исполнении Маргариты Тепонайнен (домра), Сергея Поторочина (балалайка) и других солистов ансамбля.

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