В Москве простились с журналисткой Первого канала Анной Прокофьевой

17:47, 30 марта 2025, ПАИ

Церемония прощания с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой, погибшей при выполнении долга, прошла на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает «РИА Новости».

Мероприятие началось в 13:30 в траурном зале. Проститься с 35-летней журналисткой пришли коллеги из СМИ и военные. Первый замглавы администрации президента Алексей Громов предложил наградить её орденом Мужества.

Прокофьева погибла в Белгородской области, когда съёмочная группа подорвалась на мине. Журналистка работала на Первом канале с 2023 года, освещая СВО. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В той же атаке пострадал оператор Дмитрий Волков, получив тяжёлые травмы и ожоги.