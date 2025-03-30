Какой у иммунной системы самый главный враг, когда ребёнка можно считать часто болеющим и чем поддержать организм весной – в интервью с врачом

18:48, 30 марта 2025, ПАИ

Часто ли псковичи обращаются к иммунологу? Бывает ли крепкий иммунитет, можно ли его поддержать витаминами, как на него влияют питание и вода и что его убивает? На эти и другие вопросы ответила врач – аллерголог-иммунолог, главный внештатный специалист комитета по здравоохранению Псковской области по аллергологии и иммунологии Анастасия Кирильчик в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Кому нужен иммунолог

– Анастасия Николаевна, кто обращается к иммунологу?

– Если врач или сам пациент в чём-то очень сомневаются, например, в данных анализов. Или человека долгое время тревожат проблемы и нужно стороннее мнение, он идёт к иммунологу. Чаще всего обращаются мамы, которых беспокоит, что ребёночек пошёл в садик и начал бесконечно болеть. Как они говорят: мы три дня в саду, две недели на больничном. И они считают, что у ребёнка что-то не то с иммунитетом.

– Когда ребёнка можно считать часто болеющим?

– Если ребёнок до пяти лет болеет 10–12 раз в год – это нормально.

Но болезнь болезни рознь. Большинство деток болеют три дня с насморком, однократным повышением температуры, покашливанием – и всё. Но есть заболевания, переходящие из одного в другое. Сначала носик заболит, потом ушки, затем температура, и опять всё по новой. Такие дети, возможно, нуждаются не в консультации иммунолога, а в более тщательном сборе анамнеза в ходе амбулаторного обследования. Или им нужна консультация инфекциониста – очень распространены герпетические вирусные инфекции, после которых в течение полугода-года иммунная система ведёт себя несколько ненормально. К сожалению, заражение респираторными и герпетическими инфекциями происходит, как правило, в скученных маленьких коллективах, в том числе в детском садике: у Светы облизали вилку, ел суп рядом с Лёшей – вот передалось и заболел. Кто-то перенесёт это с лёгким насморком, а другой заболеет так, что не выкарабкаться, причём независимо от пола и возраста, поэтому и обращаются к иммунологу. Приходится думать, к какому специалисту направлять и какие сдавать анализы. Потому что иммунологическое обследование достаточно затратное и всем с порога назначать специфические анализы однозначно не стоит. И даже если родители говорят, что на всё готовы, лишь бы ребёнок был здоров, большинству специфические анализы просто не нужны, в итоге увидишь, что ничего нет, кроме повышенной тревожности.

– С какими проблемами чаще всего обращаются взрослые?

– Сейчас распространён синдром хронической усталости. В постковидный период очень обостряются хронические заболевания и возникают новые, которые раньше люди у себя не отмечали. Для иммунной системы это достаточно большая проблема. Вполне здоровые люди, даже молодого возраста, испытывают серьёзные неприятности. Случаев первичного иммунодефицита, слава богу, мало, и их выявляют в раннем возрасте.

Иммунное ожерелье

– Как определить, хороший или плохой у человека иммунитет?

– Это показывает внешний вид человека: цветущий или болезненный. Человек полный или худой, какой у него цвет лица, есть ли румянец. Иммунитет – это первичная система защиты организма. Есть органы, которые вырабатывают иммунные клетки: костный мозг, вилочковая железа у маленьких, которая потом эволюционирует, уходит. Есть такие, что стоят буквально на страже: селезёнка, миндалины, и как бы странно это ни звучало – аппендикс. Его удаление – это удаление нашего защитного механизма. В организме ничего лишнего нет, и можно сказать, что он целиком и есть наша иммунная система.

– Что такое крепкий иммунитет?

– Если говорить о научном подходе, понятия крепкого или слабого иммунитета не существует. Он либо есть как подарок от мамы с папой, либо случается внутриутробная поломка в иммунной системе и ребёнок рождается с первичным иммунодефицитом. Перинатальные анализы в роддоме позволяют поставить практически в 98 % случаев диагноз иммунодефицита, назначить лечение, направить к узким специалистам и тем самым максимально улучшить и продлить жизнь малыша.

Но есть понятие укрепления, становления иммунной системы. Вот как получается ожерелье? Берут нитку и нанизывают на неё по одной бусинке. С иммунной системой точно так же. Сначала имеется голая нитка, на которую наибольшее количество иммунных бусин навешивается в течение первых пяти–семи лет жизни. Если мама растит «комнатного ребёнка», ему придётся тренировать свою иммунную систему сильно позже и ему будет гораздо тяжелее. Иммунной системе нужно будет намного больше времени, чтобы сформировать иммунный ответ и правильно его выдать. Например, домашний ребёнок заболел в восемь лет и будет болеть очень-очень долго, потому что иммунная система не научилась бороться. А если он посещает детский сад, заболевает, выздоравливает, снова приходит в садик, то становление иммунной системы займёт два-три года. У кого-то очень быстро, кто-то будет на протяжении всего детского садика болеть, но к семи годам, как правило, этот ребёнок уже окрепнет. Основная масса детей приходит в школу с большим иммунным ожерельем, и в течение жизни туда добавятся лишь единичные бусины.

– Помогает ли этому вакцинация?

– Некоторые мамы говорят, что только из добрых побуждений не делают прививки своим детям. Но вакцинация учит иммунную систему отвечать на вызовы, чтобы нормально жить и не заболевать, когда все кругом болеют, чтобы иммунная система справлялась. Люди, вовремя получившие вакцины, будут иметь, как говорят в народе, крепкий иммунитет.

Не хочу – не заболею

– Значит высокая или низкая температура при вирусном заболевании не показатель хорошего или плохого иммунитета?

– Абсолютно не показатель. Это просто индивидуальная реакция – одни болеют с высокой температурой, другие с низкой. Причём можно болеть одним и тем же вирусом несколько раз. Иммунная система не образует такой защиты, что перенеся грипп, ты никогда в жизни им больше не заболеешь. В первый раз может быть высокая температура и тяжёлое состояние, во второй – насморк, подкашливание, а через два дня человек уже чувствует себя хорошо. Есть ещё много внутренних факторов – недосыпание, недоедание или переедание, стрессы – и в зависимости от них мы в какой-то момент готовы заболеть и болеем от души, а в какой-то момент не готовы и организм всячески сражается, говорит, что сейчас нет.

– Что происходит, когда человек сталкивается с несколькими вирусами?

– Всё зависит от их количества, времени воздействия и готовности иммунной системы. Если иммунитет встретился с определённым вирусом, то через две-три недели от новой встречи с ним же человек не заболеет. Яркий пример – коронавирусная инфекция. Как болели в семьях? Обычно папа зачихал – заболел. Через пять-шесть дней зачихала мама – заболела, затем детки. Папа вылечился через неделю, потом мама через неделю, затем все остальные по очереди. Но выздоровевший папа через две недели не заболевает, хотя дети ещё больны.

– А если папа подцепил на работе грипп, пока у детей ковид?

– Каждая иммунная система ответит индивидуально. Кто-то готов заболеть гриппом, кто-то привился и перенесёт легко или вообще не среагирует. Очень многое зависит от внешних воздействий – переживаний, стрессов, недосыпа, а не только от иммунной системы.

– Какой у иммунной системы самый злостный враг?

– Я бы не сказала, что у иммунной системы здорового человека вообще есть враги. Всё, что создано природой и людьми – например, лекарственные препараты, вакцины, продукты генной инженерии – создано для блага. Даже природные вирусы и бактерии нужны для тренировки иммунной системы, ведь она каждый день защищает нас от массы вирусных, бактериальных и грибковых инфекций. Всё же главный враг у неё есть, и это не какой-то микроб, а стресс от сильной ежедневной загруженности, нервозности, эмоциональности, недосыпания, неправильного питания.

Воду – пить, пищу – есть

– В Пскове весьма жёсткая вода. Качество воды влияет на иммунитет?

– Вообще всё, что мы в себя впускаем, влияет на иммунитет, будь то лекарственные препараты, вода, пища, наши эмоции и психоэмоциональный фон других людей. Лучшая вода – живая, из чистых колодцев и естественных скважин.

– Как питание влияет на иммунитет?

– Люди, ведущие правильный образ жизни, говорят, что питаются исключительно «правильной пищей», а есть надо вообще всё. Питание должно быть щадящим, рацион разнообразным, но кроме отварного и парного периодически должно присутствовать и жареное, и жирное, и чуть переперчённое, и даже вредное. Это работает как своего рода прививка для желудка, чтобы организм не забывал, что есть такие продукты и их немало. И, конечно, нужно пить, пить и пить воду – всем и всегда, в любой момент и при любых обстоятельствах. Мы на 85 % состоим из воды и должны её потреблять в больших количествах. Вода хорошо всё аккумулирует в организме и отлично способствует усвоению, в том числе всяких жирностей и прочего неполезного. Абсолютно здоровых продуктов не существует. Те же орехи – прекрасный перекус, но они гиперкалорийные. Орехи осуществляют в организме детокс, но в большом количестве этот детокс – не очень хорошо. Ведь если всё время что-то чистить щёткой, то оно сотрётся. Так что сидеть на одних орехах тоже ничего хорошего не даст. Всё должно быть в меру.

– Говорят, что иммунитет во многом зависит от микробиоты и состояния кишечника. Так ли это?

– Каждый из нас – большая кладезь микроорганизмов. Человек так устроен, что в любом органе его организма есть свои невидимые глазом жильцы, которые на нас работают и нам помогают. С кишечником всё то же самое. Не бывает здорового человека с неполадками в кишечнике, они не позволяют ни на секунду о них забыть: поел – вспомнил, попил – снова вспомнил. В кишечнике огромное количество клеток-защитников, а из-за окончания срока жизни часть их гибнет и на смену выходят новые, можно сказать, ещё неопытные. И при приёме антибиотиков в кишечнике могут начаться локальные проблемы. Если организм здоров, микробиота быстро возвращается к норме даже без дополнительных пробиотиков. Но всё зависит от индивидуальных особенностей, есть люди, которым тяжело без них справиться.

Коротко и ясно

– Почему иммунитет не подавляет герпес?

– Однажды заразившись герпесом, мы проводим с ним всю жизнь. К сожалению, им поражено более 99 % нашего населения. И если, например, на нас напал вирус гриппа через носоглотку, иммунная система бежит именно туда на борьбу. А в это время герпес, который не спит и ждёт удобного момента, как раз вылезает и активизируется. Иммунная система не среагировала, потому что он живёт в нас, а она была занята другим. Как только расправится с гриппом, возьмётся за герпес.

– Насколько полезны иммуномодуляторы?

– Есть клинические рекомендации, которыми мы пользуемся: если назначить иммуномодулятор в первые три дня от начала заболевания, то эффект будет, излечение наступит на день-два раньше. Позже трёх дней выписывать его уже нет смысла.

– Как часто следует прививаться от гриппа?

– Мы привыкли перед сезоном гриппа делать прививку однократно, но медицинским работникам, пожилым людям и детям рекомендовано сейчас ставить две вакцины с разницей не менее месяца. Разумеется, до эпидемиологического подъёма, нужно успеть в период с конца августа и до ноября. К сожалению, многие наши люди верят дезинформации в интернете о вреде прививок. Для иммунной системы прививка однозначно необходима, а при правильном, крепком подходе нужны две прививки до сезона эпидемии.

– Чем поддержать иммунитет весной, кроме хорошего питания, воды и сна?

– Закаливанием, посильными спортивными занятиями посещением бассейна, прогулками. Вот зимой отсидели дома, а сегодня встали и прошли полтора-два километра. А принцип «достаточно спать, не голодать, не переедать и правильно вакцинироваться» также положительно скажется на иммунной системе.