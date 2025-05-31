Акция «Цветы жизни» прошла в Псковской области
Акция «Цветы жизни» прошла в Псковской области, сообщила региональный уполномоченный по правам ребёнка Наталия Соколов в своём Telegram-канале.
Мероприятие провели в Детском парке в Пскове.
«Акция «Цветы жизни» проходит в Псковской области в седьмой раз. Спасибо всем, кто разделил с нами этот день», – поблагодарила Наталия Соколова.
Напомним, что акция «Цветы жизни» также прошла сегодня в «Детской деревне SOS».
Команды из регионов России и Белоруссии приняли участие в чемпионате по стрельбе в Псковской области