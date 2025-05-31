Акция «Цветы жизни» прошла в Псковской области

23:33, 31 мая 2025, ПАИ

Акция «Цветы жизни» прошла в Псковской области, сообщила региональный уполномоченный по правам ребёнка Наталия Соколов в своём Telegram-канале.

Мероприятие провели в Детском парке в Пскове.

«Акция «Цветы жизни» проходит в Псковской области в седьмой раз. Спасибо всем, кто разделил с нами этот день», – поблагодарила Наталия Соколова.

Напомним, что акция «Цветы жизни» также прошла сегодня в «Детской деревне SOS».