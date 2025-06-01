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Общество

С правильного воспитания сегодняшних малышей начинается будущее России – Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей региона с Международным днём защиты детей, который отмечается сегодня, 1 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Международный день защиты детей – особый день, призванный напомнить о радостях детства и задачах, которые стоят в связи с этим перед взрослыми, отметил Александр Котов.

«Дети – наше счастье, гордость и надежда на будущее. Именно от того, какими они вырастут, зависит благополучие всей нации, поэтому на нас лежит огромная ответственность за создание условий полноценного развития будущих поколений», – подчеркнул спикер областного Собрания.

Каждый ребёнок заслуживает права расти здоровым, счастливым и всесторонне развитым человеком, напомнил Александр Котов. «Забота о детях – важнейшая задача семьи, школы, общественных организаций и всего государства. Давайте всегда помнить, что от наших усилий и поступков зависит, каким вырастет новое поколение россиян, а значит, каким будет завтрашний день нашей страны. С правильного воспитания сегодняшних малышей начинается будущее России!» – подчеркнул спикер Собрания.

Он пожелал детям здоровья, добра, мира и радостного смеха, а взрослым – мудрости, сил и терпения для воспитания порядочных, образованных и успешных молодых граждан России.

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