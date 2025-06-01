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Общество

Концерт для раненых бойцов СВО провели в Псковской области

Концерт для бойцов СВО, находящихся на лечении в госпитале, прошёл в Печорском районе. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

  • Концерт для раненых бойцов СВО провели в Псковской области
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Концерт для раненых бойцов СВО провели в Псковской области
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Концерт для раненых бойцов СВО провели в Псковской области
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Концерт для раненых бойцов СВО провели в Псковской области
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Концерт для раненых бойцов СВО провели в Псковской области
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Концерт для раненых бойцов СВО провели в Псковской области
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Концерт для раненых бойцов СВО провели в Псковской области
    Фото: газета «Печорская правда»

Концерт организован Юлией Байбаковой и группой артистов в рамках акции «СВОих не бросаем».

Жители города передали бойцам письма и сладости, включая зефир ручной работы. В акции участвовали организации, семьи и школьные классы, которые подготовили письма и рисунки.

Надежда Баранова от клуба «Ветеран» передала письмо с подписями участников клуба, которое зачитали со сцены. После концерта один из военнослужащих подарил Байбаковой флаг с символикой акции.

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