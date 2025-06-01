Концерт для раненых бойцов СВО провели в Псковской области
Концерт для бойцов СВО, находящихся на лечении в госпитале, прошёл в Печорском районе. Об этом сообщает газета «Печорская правда».
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
Концерт организован Юлией Байбаковой и группой артистов в рамках акции «СВОих не бросаем».
Жители города передали бойцам письма и сладости, включая зефир ручной работы. В акции участвовали организации, семьи и школьные классы, которые подготовили письма и рисунки.
Надежда Баранова от клуба «Ветеран» передала письмо с подписями участников клуба, которое зачитали со сцены. После концерта один из военнослужащих подарил Байбаковой флаг с символикой акции.
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