Концерт для раненых бойцов СВО провели в Псковской области

10:00, 01 июня 2025, ПАИ

Концерт для бойцов СВО, находящихся на лечении в госпитале, прошёл в Печорском районе. Об этом сообщает газета «Печорская правда».



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»













Концерт организован Юлией Байбаковой и группой артистов в рамках акции «СВОих не бросаем».

Жители города передали бойцам письма и сладости, включая зефир ручной работы. В акции участвовали организации, семьи и школьные классы, которые подготовили письма и рисунки.

Надежда Баранова от клуба «Ветеран» передала письмо с подписями участников клуба, которое зачитали со сцены. После концерта один из военнослужащих подарил Байбаковой флаг с символикой акции.