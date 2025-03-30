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Происшествия

В Островском районе проводится проверка по сообщению о гибели мужчины в водоеме

В правоохранительные органы поступила информация о том, что в акватории реки Кухва, в деревне Крешево Островского района, было найдено тело мужчины, личность которого не установлена, с признаками утопления. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

В Островском районе проводится проверка по сообщению о гибели мужчины в водоеме. Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

В связи с этим следственные органы проводят процессуальную проверку.

На данный момент по материалам проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, а также осуществляются мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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