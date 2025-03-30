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Общество

Новые скворечники появились в Пушкинском заповеднике

В Государственном музее-заповеднике «Михайловское» в парке мемориальной усадьбы Ганнибалов «Петровское» и радом с гостевым домом близ усадьбы появилось десять новых скворечников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея со ссылкой на главного хранителя музейных лесов и парков Галину Пиврик.

Новые скворечники появились в Пушкинском заповеднике. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказала Галина Пиврик, сотрудники музея регулярно проверяют сохранность скворечников, синичников и кормушек в усадебных садах. Те, что поизносились, обветшали или вовсе пришли в негодность из-за непогоды, меняют, размещая новые в уже обжитых птицами местах.

«Пригласить наших пернатых друзей к новоселью также приехали учащиеся 4 «Г» класса Пушкиногорской средней школы имени А.С. Пушкина», – рассказала Галина Пиврик.

Дети прослушали небольшой рассказ о скворцах, которые каждую весну возвращающихся родные края с мест зимовья, после чего помогли взрослым развесить птичьи домики. Хранитель также сообщила, что скворечники для пернатых обитателей Пушкинского заповедника сделали и привезли в дар воспитанники Себежского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа, давние волонтёры и помощники музея.

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