Псковская полиция напоминает алгоритм действий при обнаружении подозрительных объектов

20:57, 30 марта 2025, ПАИ

Полиция призывает граждан помнить о правилах поведения при обнаружении подозрительных предметов. В Псковской области и соседних регионах нередко встречаются случаи, когда жители находят объекты, которые могут оказаться взрывными устройствами или боеприпасами со времен Великой Отечественной войны. Неосторожное обращение с такими предметами может иметь серьезные последствия, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Подобные объекты неизвестного происхождения могут встречаться в общественном транспорте, на лестничных площадках, рядом с квартирами, а также в учреждениях и местах с большой концентрацией людей.

Если кто-то заметил оставленный или бесхозный предмет в общественном транспорте, рекомендуется сначала спросить у соседних пассажиров, знают ли они, кому он может принадлежать. Если выяснить владельца не удалось, необходимо сразу же сообщить о находке водителю.

Если же кто-то обнаружил подозрительный предмет на лестничной площадке в подъезде жилого дома, сначала стоит узнать у соседей, не принадлежит ли он кому-то из них. Если установить владельца не удается, следует незамедлительно обратиться в полицию.

При обнаружении подозрительного предмета в учреждении следует незамедлительно сообщить администрации или дежурному.

В таких ситуациях строго запрещается трогать или перемещать найденный объект. Также важно попытаться выяснить, кому он может принадлежать. Если установить владельца не удается, необходимо сразу же уведомить полицию, предупредить окружающих о подозрительной находке и попросить их отойти на безопасное расстояние до прибытия следственно-оперативной группы.

Полиция напоминает, что внешний вид предмета не всегда соответствует его истинному назначению.