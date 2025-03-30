Псковская полиция напоминает алгоритм действий при обнаружении подозрительных объектов
Полиция призывает граждан помнить о правилах поведения при обнаружении подозрительных предметов. В Псковской области и соседних регионах нередко встречаются случаи, когда жители находят объекты, которые могут оказаться взрывными устройствами или боеприпасами со времен Великой Отечественной войны. Неосторожное обращение с такими предметами может иметь серьезные последствия, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Подобные объекты неизвестного происхождения могут встречаться в общественном транспорте, на лестничных площадках, рядом с квартирами, а также в учреждениях и местах с большой концентрацией людей.
Если кто-то заметил оставленный или бесхозный предмет в общественном транспорте, рекомендуется сначала спросить у соседних пассажиров, знают ли они, кому он может принадлежать. Если выяснить владельца не удалось, необходимо сразу же сообщить о находке водителю.
Если же кто-то обнаружил подозрительный предмет на лестничной площадке в подъезде жилого дома, сначала стоит узнать у соседей, не принадлежит ли он кому-то из них. Если установить владельца не удается, следует незамедлительно обратиться в полицию.
При обнаружении подозрительного предмета в учреждении следует незамедлительно сообщить администрации или дежурному.
В таких ситуациях строго запрещается трогать или перемещать найденный объект. Также важно попытаться выяснить, кому он может принадлежать. Если установить владельца не удается, необходимо сразу же уведомить полицию, предупредить окружающих о подозрительной находке и попросить их отойти на безопасное расстояние до прибытия следственно-оперативной группы.
Полиция напоминает, что внешний вид предмета не всегда соответствует его истинному назначению.
Партию гуманитарной помощи, собранную жителями Дедовичского округа, доставили в Белгородскую область