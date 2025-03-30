Митрополит Матфей совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Пскова

21:28, 30 марта 2025, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова в четвёртую неделю Великого поста и день памяти преподобного Иоанна Лествичника сегодня, 30 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Ему сослужили благочинный Псковского городского округа протоирей Андрей Большанин, настоятель храма Торжества Православия в Алтуфьево (Москва) протоиерей Сергий Кляев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора протоиерей Артемий Лутченко вместе с соборным духовенством.

Песнопения литургии исполнил архиерейский хор под руководством Марии Быковой. На богослужении присутствовали прихожане собора.