Суставы ломит: что делать и как лечить – советы специалиста

22:07, 30 марта 2025, ПАИ

Отчего обострение артроза бывает весной и осенью? Зачем суставам гиалуроновая кислота? Как лишний вес связан с эндопротезированием? Почему капуста – суперфуд для суставов? Врач – травматолог-ортопед Ярослав Витовский знает о суставах всё и рассказал об этом в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Сезонные сюрпризы

– Ярослав Александрович, какие травмы характерны для весенне-летнего сезона?

– В сезон мотоциклов, велосипедов и самокатов люди падают, получают травмы, множественные ушибы, ссадины. Соскакивают с самокатов, нога подворачивается – и чаще всего водитель ломает лодыжку. А у тех, кого сбивают, случаются даже более тяжёлые травмы – например, черепно-мозговые, если человек головой ударился об асфальт, пожилой человек может упасть и сломать шейку бедра. С наступлением сезона купания бывают порезы бутылочным стеклом на пляже, травмы от падения с гидроциклов.

– С какими проблемами приходят весной?

– По травмам пока затишье, так что обращаются с болями в суставах – чаще всего в коленных и тазобедренных. Нередки боли в спине, голеностопе, плечах. Весной и осенью обостряются хронические заболевания – артрозы. Это связано со сменой обуви и изменением походки, а также с переохлаждением, когда одеваются не по погоде. Происходит обезвоживание – меняется водных баланс, люди потеют, теряют влагу, меньше вырабатывается суставной жидкости. Сустав становится более сухим, больше скрипит и появляется воспаление.

Хрустим и щёлкаем

– С какого возраста суставы начинают болеть?

– Постепенные изменения в связках наступают уже после 25 лет, а в суставах после 30 лет. С возрастом сухожилия становятся прочнее, но хуже тянутся. Поэтому при резких движениях, толчках и рывках может случиться отрыв сухожилия. А в суставах после 30 лет повреждаются коллагеновые цепи, появляется первый хруст, похожий на жужжание. Это первая стадия артроза. На второй и третьей стадиях хруст становится всё сильнее и отчётливее. А то, что в молодом возрасте многие называют щелчками в суставах, не является признаком артроза. Это нехватка внутрисуставной жидкости из-за того, что человек мало двигается или мало пьёт воды.

– Таких заболеваний стало больше?

– Думаю, что нет. Может быть, из-за улучшения качества жизни люди стали больше обращать на это внимание, а раньше боль терпели и обращались к специалистам позднее. Но сегодня артроскопия фиксирует мягкие не по возрасту хрящи даже у 20-летних. Скорее всего, это связано с недостатком нутриентов в кормах для животных и продуктах питания. Сейчас продукты массово выращиваются с помощью гидропоники – на удобрениях с обеднённым составом витаминов и аминокислот. Стало больше трансжиров и рафинированных углеводов, повреждающих кишечник, а все проблемы кишечника отражаются на суставах. Поэтому при лечении суставов особенно следует следить за работой кишечника и щитовидной железы.

– Кто больше подвержен суставным проблемам?

– Обращаются чаще женщины, может быть, потому что ответственнее относятся к своему здоровью, чем мужчины. К тому же у женщин тоньше кости и слабее мышцы, а после беременности обычен дефицит кальция, поэтому остеопороз и дисбаланс гормональной сферы. Эстрогены, женские половые гормоны, отвечают за прочность костной ткани, а после менопаузы они не вырабатываются, что усугубляет проблемы с суставами, позвоночником. Начинается остеопороз, разрушается костная ткань. У женщин в пожилом возрасте чаще бывают тяжёлые формы артрозов, которые требуют эндопротезирования. А мужчины часто начальные признаки артроза игнорируют, считают траты на лечение нецелесообразными, и иногда приходят уже с запущенной болезнью.

По статистике, в возрасте 80 лет 80 % населения страдает артрозами. То есть на самом деле есть люди, не знающие артроза. Я встречал 80-летнюю пациентку, у которой суставы были как у молодой. Замечу, что у неё не было лишнего веса и, видимо, она занималась какой-то гимнастикой.

– Как диагностируют заболевание суставов?

– Первое, о чём говорит пациент, это хруст, боль и отёк сустава. Чаще всего обращаются именно с выраженным болевым синдромом, который уже плохо купируется обезболивающими препаратами. По этим признакам врач без дополнительных обследований может определить артроз, но отправляет пациента на рентгенограмму, чтобы определить стадию заболевания и исключить новообразование в суставе – у одного из 200 тысяч это может обнаружиться. И если нет должного эффекта от назначенной терапии, применяются более углубленные методики исследования. МРТ лучше всего подходит для диагностики повреждений связок, мениска. КТ больше используется для диагностики переломов и опухолей.

Современные методики

– Есть ли прорывные методы лечения?

– Примерно с 2005 года появилось гиалуроновая кислота в инъекциях и таблетках. Вначале доктора смотрели на неё скептически и применяли с осторожностью. Но потом увидели, что во многих случаях ею можно заменить гормональные препараты. К сожалению, гиалуронка намного их дороже, зато побочных эффектов практически нет. В оболочке суставов есть клетки, которые сами выделяют эту кислоту, она способствует смазке суставов и удержанию влаги. В народе гуляет мнение, что введение гиалуроновой кислоты останавливает её выработку организмом, но научно доказано, что всё наоборот: стимулируются клетки организма, вырабатывающие кислоту.

В основном такая терапия предназначена для лечения артрозов второй стадии, когда уже появляется такой хруст, как будто мы по снегу ходим, появляется болевой синдром, распухает коленка. На первой стадии достаточно принимать контрпротекторы в виде таблеток или порошков. На третьей стадии применение гиалуроновой кислоты бесполезно – она помогает остановить воспаление, но болевой синдром сохраняется. Появились пробиотики, которые вырабатывают гиалуроновую кислоту в кишечнике. Такие методики тоже разрабатываются, но их использование только началось.

– Что такое PRP-терапия?

– Это современный метод лечения тромбоцитами. Суть в том, что кровь разбивается на фракции, более тяжёлые эритроциты уходят вниз, а сверху остаётся плазма с тромбоцитами, которые вводятся в сустав. Тромбоциты обнаруживают участки повреждения, восстанавливают и питают клетки, а потом сами превращаются в новый слой этих клеточек. Метод себя оправдывает, но у него более замедленный клинический эффект по сравнению с гиалуроновой кислотой. Научные исследования говорят, что эта кислота быстрее обезболивает и смазывает сустав, но приносит облегчение где-то на полгода. А PRP-терапия начинает действовать после 10–14 дней, зато даёт более стойкий эффект. Эти методы также используются вместе для объединения их преимуществ. Недёшево, но достаточно эффективно.

Вес, вода, движение

– Как затормозить развитие артроза при первой стадии?

– Прежде всего нужно контролировать вес – чем меньше нагрузка, тем суставы лучше. Больше всего от избыточного веса страдает коленный сустав, на втором месте голеностопный. Если человек с большим лишним весом сбросит хотя бы десять килограммов, то даже без всякого лечения почувствует облегчение, по крайней мере, на несколько месяцев. Часто мешает это сделать гормональные заболевания, патология щитовидной железы. В крайних случаях, чтобы снизить вес и нагрузку на суставы, прибегают к уменьшению желудка. Плохо ещё то, что люди с лишним весом обращаются уже при крайней степени артроза, когда вообще мало что можно сделать. Человек оказывается в безвыходной ситуации, потому что при весе более 100 килограммов, эндопротезирование делать опасно из-за массы возможных сопутствующих осложнений. Поэтому контроль веса – на первом месте.

Важно пить 2,5–3 литра воды в день. Именно воды – кофе, например, обезвоживает организм. Воду рекомендую пить тёплую, потому что холодная вызывает спазм желудочно-кишечного тракта и могут появиться боли, нарушение моторики желудка. Пейте большими глотками, организм лишнее выведет. А если пить маленькими, то может случиться перенасыщение организма водой и появится головная боль.

Следующий пункт – движение. Малоподвижный образ жизни способствует болезням суставов и мышечной атрофии. Слабые мышцы плохо обеспечивают движение сустава, они натягиваются и в местах прикрепления начинают болеть. Для предупреждения пяточной шпоры полезно ходить по мягкой земле, песку, гладким камушкам. А профилактические упражнения на растяжку мышц нужно начинать с одного раза в неделю и постепенно увеличивать количество занятий, делая перерыв на два-три дня. Мышцам требуется время для отдыха и восстановления, через боль заниматься не следует, иначе можно получить хроническое воспаление.

Вообще сначала уходит гибкость тела – в определённый момент по нарастающей, а потом уходит гибкость ума. С возрастом очень важно всё время заниматься растяжкой мышц. К 40 годам далеко не все могут пяткой до ягодицы дотянуться, а такое упражнение надо делать постоянно, чтобы растягивать квадрицепс. Хороши комплексы гимнастики МФР (миофасциальный релиз), когда разминают и растягивают мышцы с помощью массажных роллов, но опять же без фанатизма. Есть немало пациентов, которых мы называем «спортсмены выходного дня»: с понедельника по пятницу целыми днями сидят в офисе, потом делают рывок на 20 километров, а в понедельник приходят с отёчным суставом.

Также на самых ранних стадиях артроза можно начать приём контрпротекторов по назначению врача. Кроме пользы для суставов, контрпротектор глюкозамин, по недавнему научному исследованию, в пять раз уменьшает вероятность возникновения рака разного вида и разжижает кровь. Правда, некоторые считают, что он вызывает инсулинорезистентность, но это не доказано и прямых противопоказаний нет.

Оперативное вмешательство

– Расскажите об эндопротезировании.

– Применяется преимущественно при третьей стадии артроза, а также при сильных болях из-за разрушения хряща, когда человек вынужден ходить с костылём или тростью. Протез не вечный, рассчитан на 15–20 лет, потом начинает расшатываться и придётся менять. Все индивидуально, зависит от веса и состояния здоровья, но в основном эндопротезирование делают пациентам старше 60 лет. Я рекомендую ставить протез, когда человек вынужден больше двух раз в неделю принимать нестероидные препараты, что отрицательно влияет на печень и желудок. Но затягивать до момента, когда сустав уже практически не шевелится, тоже нельзя, иначе процесс восстановления займёт год и более. Реабилитация после эндопротезирования вообще достаточно серьёзная, требует от пациента большой работы, самопреодоления и постоянных занятий.

– Какие суставы меняют чаще всего?

– Тазобедренные. Может показаться странным, но при классическом артрозе такая операция проще, чем протезирование коленного сустава. Тяжелее протезировать посттравматические артрозы, врождённые патологии тазобедренного сустава и вторичное протезирование. Протез коленного сустава требует большой точности при установке, чтобы сустав располагался правильно, нога была ровная и правильно гнулась. Реже меняют плечевые суставы, а голеностопный сустав, к сожалению, качественно протезировать пока не научились.

Суперфуд – капуста

– Какие продукты полезны и вредны для суставов?

– Полезны продукты вроде холодца – там есть полисахариды, содержащиеся в наших хрящах и сухожилиях. Но каждый день мы не будем это есть, к тому же там много соли, что обезвоживает организм и плохо влияет на почки. Вообще мясо в целом не стоит есть каждый день, чтобы не накапливалась мочевая кислота.

Для суставов вредно всё то, что и для организма в целом. Например, не стоит злоупотреблять молоком, взрослый человек плохо его переносит – возможны иммунная реакция, бурление в желудке, отёки. Глютен, содержащийся в белой выпечке, вызывает хроническое воспаление кишечника, соответственно и суставов. То же касается трансжиров – картошки фри и прочего жаренного на дешёвом масле вроде соевого и пальмового. Полезными считаются оливковое, кокосовое, топлёное сливочное масло.

Картофель прибавляет массу, а содержащийся в нём соланин отрицательно действует на печень – значит и на суставы. Некоторые продукты считаются спорными. Например, в томатах есть щавелевая кислота, которая может захватывать кальций, но в них есть и ликопин – мощный антиоксидант. Так что здесь нужно знать меру.

Очень полезны для суставов капуста и капустный сок, а облегчение от боли даёт прикладывание свежих капустных листьев. В квашеной капусте много полезных бактерий для кишечника и, соответственно, для суставов.