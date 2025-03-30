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Происшествия

Автомобиль загорелся возле похоронного бюро в Острове

Возгорание автомобиля Volkswagen произошло в ходе движения на пересечении улиц 25 Октября и Комсомольской возле похоронного бюро в Острове. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Автомобиль загорелся возле похоронного бюро в Острове. Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Находившиеся в автомобиле водитель и пассажир не пострадали и отказались от медицинской помощи.

  • Автомобиль загорелся возле похоронного бюро в Острове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль загорелся возле похоронного бюро в Острове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль загорелся возле похоронного бюро в Острове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль загорелся возле похоронного бюро в Острове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

На месте работали пожарные подразделения и сотрудники ГАИ. Причины возгорания устанавливаются.

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