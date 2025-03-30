Автомобиль загорелся возле похоронного бюро в Острове

22:40, 30 марта 2025, ПАИ

Возгорание автомобиля Volkswagen произошло в ходе движения на пересечении улиц 25 Октября и Комсомольской возле похоронного бюро в Острове. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Находившиеся в автомобиле водитель и пассажир не пострадали и отказались от медицинской помощи.

На месте работали пожарные подразделения и сотрудники ГАИ. Причины возгорания устанавливаются.