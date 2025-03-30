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Аномально тёплая погода ждёт жителей Северо-Запада на предстоящей неделе

Аномально тёплая погода ждёт жителей Северо-Запада на предстоящей неделе, но к пятнице температура воздуха снизится, сообщает метеоцентр «Фобос».

Аномально тёплая погода ждёт жителей Северо-Запада на предстоящей неделе. Фото: ПАИ

«И только в четверг-пятницу дождевые облака принесут в регион более холодные воздушные массы. Преобладающая температура днём на севере и востоке – от +2 до +7 градусов, в южной половине – от +10 до +15 градусов, и лишь к пятнице станет на 5-6 градусов холоднее», – отметили в «Фобосе».

Ранее сообщалось, что по-майски тёплая погода сохранится в Псковской области 31 марта. Днём синоптики прогнозируют от +12 до +17 градусов.

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