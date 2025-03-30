Юрист разъяснил, какой мусор запрещено вывозить на свалку

23:39, 30 марта 2025, ПАИ

Отходы, или твёрдые коммунальные отходы, возникают в результате использования жителями различных домашних товаров. Однако не весь мусор можно просто так выбрасывать на свалку, объяснил агентству «Прайм» ведущий юрист ЕЮС Евгений Корнеев.

Он пояснил, что строительный мусор не относится к твёрдым коммунальным отходам и его нельзя просто выбрасывать в мусорный контейнер. Для его утилизации необходимо заключить договор с организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющим лицензию на транспортирование отходов I–IV классов опасности.

Некоторые привычные вещи нельзя выбрасывать в мусорный контейнер. Например, батарейки и аккумуляторы содержат цинк, свинец, кадмий и другие вещества, которые при разложении могут загрязнять воду и почву.

То же касается и бытовой техники: старые холодильники, телевизоры, стиральные машины, духовые шкафы и подобные предметы не относятся к обычному мусору. В список запрещённых для выбрасывания вещей входят также мебель, макулатура, лампочки, оргтехника (компьютеры, принтеры, ноутбуки), старые шины, аэрозоли и химические вещества.

Причина в том, что такие предметы разлагаются очень медленно и содержат опасные металлы, способные навредить экологии. Их необходимо утилизировать через специализированные организации.

За нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность по статье 8.2 КоАП: для физических лиц штраф составляет от двух до трёх тысяч рублей, отметил Евгений Корнеев.