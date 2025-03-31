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Общество

Кирилл - Дери полоз наступил по народному календарю

Память архиепископа Иерусалимского Кирилла, жившего в IV веке, отмечается сегодня, 31 марта, пишет calend.ru.

На Руси говорили: «На Кирилла и спереди, и сзади - зима», «На Кириллов марток продерет холодок». Считалось, что, несмотря на теплую погоду, все же стоит ждать небольших заморозков.

Также в этот день начинала цвести мать-и-мачеха, которая является верным знаком приближающегося лета и начале теплого апреля.

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