Кирилл - Дери полоз наступил по народному календарю
Память архиепископа Иерусалимского Кирилла, жившего в IV веке, отмечается сегодня, 31 марта, пишет calend.ru.
На Руси говорили: «На Кирилла и спереди, и сзади - зима», «На Кириллов марток продерет холодок». Считалось, что, несмотря на теплую погоду, все же стоит ждать небольших заморозков.
Также в этот день начинала цвести мать-и-мачеха, которая является верным знаком приближающегося лета и начале теплого апреля.
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