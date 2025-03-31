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Роспотребнадзор опроверг появление в России нового вируса, вызывающего кашель с кровью

Появление в России нового опасного вируса, вызывающего кашель с кровью, опровергли в Роспотребнадзоре, пишет РИА Новости.

Роспотребнадзор опроверг появление в России нового вируса, вызывающего кашель с кровью. Фото: ПАИ

Ряд Telegram-каналов сообщали, что в России выявили новый вирус, который вызывает высокую температуру и кашель с кровью. Роспотребнадзор взял эту информацию под контроль.

В рамках эпидемиологического мониторинга и геномного эпидемиологического надзора, которые проводятся в России в постоянном режиме, какие-либо новые вирусы и вирусы со значимыми мутациями выявлены не были, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Кроме того, сейчас в стране наблюдается стабильная и полностью контролируемая эпидемиологическая ситуация с гриппом, ОРВИ, COVID-19 и внебольничными пневмониями, уровень заболеваемости снижается, отметили в ведомстве.

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