Мошенники начали открывать сбор средств для неизлечимо больных людей
Мошенники начали открывать сбор денежных средств для неизлечимо больного человека, пишет РИА Новости со ссылкой на МВД России.
Злоумышленники собирают средства для неизлечимо больного человека, обещая лечение в клинике.
После сбора нужной суммы пациента отправляют на лечение, но он умирает. После этого, поскольку лечение не завершили, часть денег перечисляют в фонд из клиники, в которой находился больной. Эти средства становятся доступными для произвольного использования.
Затем злоумышленники удаляют все публикации из соцсетей. При этом люди, которые перечислили свои средства, остаются без информации о расходах, оставшейся сумме и без денег.
«Эта схема остается практически недоказуемой», – подчеркнули в МВД.
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