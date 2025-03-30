Мошенники начали открывать сбор средств для неизлечимо больных людей

08:40, 31 марта 2025, ПАИ

Мошенники начали открывать сбор денежных средств для неизлечимо больного человека, пишет РИА Новости со ссылкой на МВД России.

Злоумышленники собирают средства для неизлечимо больного человека, обещая лечение в клинике.

После сбора нужной суммы пациента отправляют на лечение, но он умирает. После этого, поскольку лечение не завершили, часть денег перечисляют в фонд из клиники, в которой находился больной. Эти средства становятся доступными для произвольного использования.

Затем злоумышленники удаляют все публикации из соцсетей. При этом люди, которые перечислили свои средства, остаются без информации о расходах, оставшейся сумме и без денег.

«Эта схема остается практически недоказуемой», – подчеркнули в МВД.