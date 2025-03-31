Электричества временно не будет сегодня в нескольких деревнях Псковского района

10:04, 31 марта 2025, ПАИ

Электричества временно не будет в нескольких деревнях Псковского района сегодня, 31 марта. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Электричества не будет до 17:00 в деревнях Подсадничье, Малая Песчанка и Барбаши в связи с проведением аварийных работ.

Также до 17:00 свет будет отсутствовать в Котово в связи с ремонтом оборудования КТП с заменой Р-0,4Кв.