Стал известен график выплаты жителям Псковской области детских пособий и пенсий в апреле

10:37, 31 марта 2025, ПАИ

Как будут выплачивать жителям Псковской области детские пособия и пенсии в апреле, рассказали ПАИ в региональном отделении Социального фонда России.



Фото: отделение СФР по Псковской области



Фото: отделение СФР по Псковской области



Фото: отделение СФР по Псковской области





В начале апреля отделение СФР по Псковской области перечислит на счета получателей детские пособия за март, а доставка пенсий начнётся с 4 апреля.

Так, 3 апреля Соцфонд перечислит единые пособия на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособия по уходу за ребёнком до 1,5 года неработающим родителям, выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка до трёх лет, ежемесячные выплаты по линии СФР на ребёнка военнослужащих.

4 апреля псковичи получат ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трёх лет.

8 апреля поступит пособие по уходу за ребёнком до 1,5 года работающим родителям.

9, 10, 22 апреля будет перечислена пенсия за март на банковские карты пенсионеров.

С 4 по 25 апреля осуществляется доставка пенсий через отделения «Почты России» в соответствии с графиком.

Отметим, что при совпадении дня выплаты с выходным или праздничным днём средства перечисляются накануне в рабочий день.

По всем возникшим вопросам следует обращаться по телефону контакт-центра отделения Социального фонда России по Псковской области 8-800-100-00-01.