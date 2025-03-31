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Происшествия

Почти 50 палов травы произошло в Псковской области за выходные

48 ландшафтных пожаров ликвидировали пожарные в Псковской области за выходные, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Фото: ПАИ

29 марта пожарные ликвидировали 23 ландшафтных пожара общей площадью 17,08 гектара. Пять палов произошло в Великолукском районе, три – в Пустошкинском районе, по два пала травы ликвидировали в Красногородском, Невельском, Палкинском и Себежском районах, а также по одному палу травы – в Гдовском, Куньинском, Новосокольническом, Опочецком, Плюсском, Пушкиногорском и Усвятском районах.

30 марта также было ликвидировано 25 ландшафтных пожаров общей площадью 15,435 гектара. За сутки произошло четыре пала травы в Красногородском районе, по три пала – в Псковском, Великолукском, Невельском районах, два – в Пустошкинском районе, и по одному палу травы ликвидировали в Бежаницком, Гдовском, Куньинском, Локнянском, Опочецком, Островском, Порховском, Пыталовском, Себежском и Усвятском районах.

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