Предложение руки и сердца сделали псковичке на колесе обозрения

10:53, 31 марта 2025, ПАИ

Предложение руки и сердца сделали псковичке на колесе обозрения в парке аттракционов «Волшебная гора», сообщается в группе парка аттракционов в соцсети «ВКонтакте».



Фото: из группы парка аттракционов «Волшебная гора» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы парка аттракционов «Волшебная гора» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы парка аттракционов «Волшебная гора» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы парка аттракционов «Волшебная гора» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы парка аттракционов «Волшебная гора» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы парка аттракционов «Волшебная гора» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы парка аттракционов «Волшебная гора» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы парка аттракционов «Волшебная гора» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы парка аттракционов «Волшебная гора» в соцсети «ВКонтакте»

















«Пусть их любовь, как колесо обозрения, только набирает высоту», – отметили в группе.

Кроме того, администрация парка вдохновилась романтичным событием и заявила о намерении оформлять кабинки колеса обозрения. Предложение руки и сердца, годовщина, день рождения или другой важный день можно будет отметить по-новому.