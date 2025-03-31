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Общество

Предложение руки и сердца сделали псковичке на колесе обозрения

Предложение руки и сердца сделали псковичке на колесе обозрения в парке аттракционов «Волшебная гора», сообщается в группе парка аттракционов в соцсети «ВКонтакте».

  • Предложение руки и сердца сделали псковичке на колесе обозрения
    Фото: из группы парка аттракционов «Волшебная гора» в соцсети «ВКонтакте»
  • Предложение руки и сердца сделали псковичке на колесе обозрения
    Фото: из группы парка аттракционов «Волшебная гора» в соцсети «ВКонтакте»
  • Предложение руки и сердца сделали псковичке на колесе обозрения
    Фото: из группы парка аттракционов «Волшебная гора» в соцсети «ВКонтакте»
  • Предложение руки и сердца сделали псковичке на колесе обозрения
    Фото: из группы парка аттракционов «Волшебная гора» в соцсети «ВКонтакте»
  • Предложение руки и сердца сделали псковичке на колесе обозрения
    Фото: из группы парка аттракционов «Волшебная гора» в соцсети «ВКонтакте»
  • Предложение руки и сердца сделали псковичке на колесе обозрения
    Фото: из группы парка аттракционов «Волшебная гора» в соцсети «ВКонтакте»
  • Предложение руки и сердца сделали псковичке на колесе обозрения
    Фото: из группы парка аттракционов «Волшебная гора» в соцсети «ВКонтакте»
  • Предложение руки и сердца сделали псковичке на колесе обозрения
    Фото: из группы парка аттракционов «Волшебная гора» в соцсети «ВКонтакте»
  • Предложение руки и сердца сделали псковичке на колесе обозрения
    Фото: из группы парка аттракционов «Волшебная гора» в соцсети «ВКонтакте»

«Пусть их любовь, как колесо обозрения, только набирает высоту», – отметили в группе.

Кроме того, администрация парка вдохновилась романтичным событием и заявила о намерении оформлять кабинки колеса обозрения. Предложение руки и сердца, годовщина, день рождения или другой важный день можно будет отметить по-новому.

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